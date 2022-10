Neće biti problema s grejanjem! Nikodijević: Temperatura u stanovima neće biti menjana, ostaje 20 stepeni

Beograd je pripremio dovoljno energenata za ovu grejnu sezonu, sistem je potpuno spreman i građani ne treba da brinu jer će stanovi biti topli, izjavio je danas predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević.

On je gostujući u Beogradskoj hronici precizirao da se grejanje može pustiti kada prosečna dnevna temperatura bude ispod 12 stepeni i istakao da temperatura u stanovima neće biti menjana i ostaje 20 plus minus jedan stepen. Bilo bi dobro da se ponašamo racionalno, ali nećemo dozvoliti da stanovi budu hladniji nego što su bili prethodnih godina, jer bi to bilo opterećenje pre svega na EPS. Trudićemo se da sačuvamo elektroenergetsku stabilnost čitave Srbije tako što