Zbog ovoga je monstrum iz Vršca ubio ćerku? Posebno jezivo je to što je izabrao da je udavi! Psihopata se krije najmanje 6 meseci

Vrščanin Marko B, koji je juče popodne u svom stanu udavio dvogodišnju ćerkicu, pa se obesio, nije slao samo SMS, u kojima je najavio ovaj gnusni čin, već je snimio i video, koji je, prema nezvaničnim saznanjima, slao svima, pa i pojedinim portalima. U tom snimku je objašnjavao kako njegov život više nema smisla, da on ide i da će sa sobom da povede ono što najviše voli. Snimak je na više brojeva poslao oko 13 časova, a samo sat vremena kasnije pFolicija, koja je po prijavi majke Suzane otišla u stan na

Ta tragedija ali i brojni slučajevi porodičnog nasilja koji široj javnosti postanu poznati tek kada se ovako nešto desi tema su večerašnje emisije. O toj temi Slaviša Veselinović razgovarao je sa Vesnom Stanojević iz Sigurne kuće i psihologom Biljanom Ćulafić u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji. Njih dve složile su se da je ubistvo nastalo iz osvete i mržnje prema supruzi, koja ga je i ostavila zbog nasilja. - Očigledno je da je on to uradio iz neke osvete. To