Srbija silna i protiv domaćina: Odbojkašice očitale lekciju Poljskoj na Svetskom prvenstvu

ODBOJKAŠICE Srbije nastavile su da dele lekcije rivalkama na Svetsko prvenstvu. Snagu naše reprezentacije osetila je i Poljska koja je poražena sa 3:0 (26:24, 25:22, 25:18) u prvoj utakmici druge faze takmičenja.

FOTO: FIVB Izabranice Danijelea Santarelija upisale su šestu pobedu na planetarnom nadmetanju od kojih je pet bilo maksimalnim rezultatom. Ovaj meč koji se igrao u Lođu počeo je izjednačeno, ali je Srbija brzo preuzela konce igre i povećavala razliku kako je set odmicao. Naša selekcija je imala prednost 21:16, no Poljakinje se nisu predavale pa su stigle do 24:24, a onda su Tijana Bošković i drugarice osvojile naredna dva poena i stigle su do prednosti. Drugi