Odbojkašice Srbije pobedile Poljsku, šesti trijumf za redom na Svetskom prvenstvu

Odbojkašice Srbije pobedile su selekciju Poljske rezultatom 3:0 (26:24, 25:22, 25:18) u prvom meču druge faze Svetskog prvenstva.

Ekipa selektora Danijelea Santarelija do trijumfa je stigla rezultatski ubedljivo iako su u pojedinim trenucima imali padove u igri, pre svega zbog pada koncentracije, nakon što su prethodno stizale do ubedljive prednosti. U duelu sa ekipom koja je jedan od organizatora šampionata Srbija je u prvom setu prvu ozbiljniju prednost stekla kod rezultata 13:9. Pre svega dobrom igrom u bloku Jovane Stevanović i Bjanke Buše kontrolisale su rezultat i došle do šest poena