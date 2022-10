Reznikov: Rusi opijeni “referendumima” i patetičnim govorima, dok mi napredujemo iz dana u dan

Ministar odbrane Ukrajine Aleksij Reznikov odgovorio je prigodnom innteraktivnom mapom na sve dosadašanje poteze Rusije.

Dok je “ruski parlament“ opijen uzaludnim pokušajima aneksije, naši vojnici nastavljaju napred iz dana u dan, naveo je na Tviteru. Ovo je najbolji odgovor na sve „referendume“, „dekrete“, „ugovore“ i patetične govore, naveo je Reznikov. #UAarmy’s autumn offensive, day by day. While the "russian parliament" is intoxicated from the futile attempts at annexation, our soldiers continue moving forward. This is the best answer to any and all "referenda", "decrees",