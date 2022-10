Vreme hladno i umereno oblačno

U Srbiji će danas biti hladnije i umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima i slabim i promenjivim vetrom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru hladno, a po kotlinama i rečnim dolinama mestimično maglovito ili sa niskom oblačnošću. Najniža temperatura od dva do osam, a najviša od 20 do 24 stepena. U Beogradu će nakon hladnog jutra biti malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima uz slab i promenjiv vetar. Najniža temperatura od šest do deset a najviša oko 22 stepena.