Zelenski: Ukrajina bi mogla da prestane da snabdeva Evropu strujom

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je danas da bi ta zemlja uskoro mogla da prestane da isporučuje struju Evropi.

Zelenski je rekao da Ukrajina snabdeva Evropu jeftinom strujom, ali da će "u jednom trenutku" to prestati da radi da bi prebrodila zimu, preneo je TASS. "Nećemo imati dovoljno (struje) da zagrejemo svoje domove. A to vreme se približava", rekao je Zelenski u video obraćanju australijskim zvaničnicima, politikolozima i stručnjacima na događaju čiji je domaćin bio australijski Institut Lovi. "Stalno pričamo o riziku od nestanka struje", istakao je on. Zelenski je 16.