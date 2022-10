Brnabić: Otvoreni akt neprijateljstva Hrvatske prema Srbiji

BEOGRAD - Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je to što je Hrvatska tražila da se zaustavi dopremanje ruske nafte Srbiji preko Janafa, u okviru novog paketa sankcija EU Rusiji, otvoreni akt neprijateljstva Hrvatske prema Srbiji i da će Srbija, posle povratka predsednika Aleksandra Vučića iz Praga i njegovog obraćanja u subotu, morati da donese strateške odluke i pravi strateške promene.

"Sve se to dešava na eksplicitni zahtev Hrvatske, da se to prihvati, da se Srbija praktično kazni, samo zato što traži kaznu za ubijenu decu (na Petrovačkoj cesti), a da to EU ne spreči, to je skandal", rekla je Brnabić gostujući na TV Hepi. Ona kaže da je već govorila da će "predsednik biti pod ogromnim pritiskom danas (na samitu EPZ u Pragu), a danas, nakon ove sramotne odluke EU, mislim da će oni biti pod baražnom vatrom. Najiskrenije mislim da će oni danas