Dodik: Legitimitet izbornog procesa nije ugrožen

BANJA LUKA - Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik rekao je da legitimitet izbornog procesa nije ugrožen, da je za predsednika Republike Srpske izabran voljom naroda i da je namera SNSD-a nakon objave rezultata da formira Narodnu skupštinu.

"Mi nećemo čekati 40 dana da mandatar pokušava nešto, mi ćemo to završiti veoma brzo. Mi moramo to završiti najkasnije do kraja novembra, formirati vladu, da bismo mogli do kraja godine doneti novi budžet, nove politike, ekonomske politike za iduću godinu da bi mogli da nastavimo da radimo", naveo je Dodik. On je za ATV rekao da na proteklim opštim izborima nije bilo ni manje ni više ekcesa nego na prošlim, te da nijedan od njih ne ugrožava legitimitet izbornog