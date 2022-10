Gori kerčki most koji povezuje krim sa kopnenim delom Rusije: Vatrena stihija guta sve pred sobom, odjeknule eksplozije! Video

Noćna mora za rusku stranu realizovana je rano jutros kada se nekoliko cisterni sa gorivom zapalilo na železničkom delu Kerčkog-odnosno Krimskog mosta, koji ovo poluostrvo povezuje sa kopnenim delom Rusije.

Snimci, koji su rano jutros objavljeni pokazuju nekoliko vagona cisterni u plamenu koji gore na železničkom delu mosta, kao i deo oštećene kontrukcije tog dela ovog mosta koji na Zapadu zovu Putinovim grandizonim objektom. BREAKING: Explosion hits the Crimean Bridge, causing a fire on the railway and a section of road to collapse pic.twitter.com/gWgCX9W6dr — BNO News (@BNONews) October 8, 2022 Kako je došlo do ove nesreće nije poznato, ali se već uveliko spekuliše