Danas umereno oblačno, manji pad temperature

U Srbiji će danas biti malo i umereno oblačno uz manji pad temperature, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom dana će duvati slab i umeren severozapadni vetar, krajem dana u skretanju na severoistočni pravac. Najniža temperatura će se kretati od tri stepena na jugu do 12 stepeni na severu, a najviša dnevna od 21 na severu do 25 na istoku. U Beogradu će biti malo i umereno oblačno uz manji pad temperature. Tokom dana će duvati slab i umeren severozapadni vetar, krajem dana u skretanju na severoistočni pravac. Najniža temperatura će se kretati od devet do 12 stepeni, a