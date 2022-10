Još jedna sjajna partija odbojkašica Srbije, protiv Turske ostvarile deveti trijumf za redom

Odbojkašice Srbije pobedile su selekciju Turske rezultatom 3:0 (25:20, 25:21, 25:23) u poslednjem meču druge faze Svetskog prvenstva.

Ovo je bio deveti uzastopni trijumf aktuelnih svetskih prvakinja, koje su izborile plasman u nokaut fazu takmičenja kao prvoplasirane u grupi F. Ekipa selektora Danielea Santarelija je do trijumfa nad Turskom došla posle ubedljive igre, u duelu u kojem nije bilo rezultatske neizvesnosti. Zahvaljujući odličnoj partiji Tijane Bošković Srbija je polovinom prvog perioda stigla do šest poena viška (16:10), a zatim prednost sačuvala do kraja seta. Već na početku drugog