Ovo niko nema da se ovako greje na zimu A piše i A. Vučić: Gospođa predsedniku ispela vuneni džemper a svakom ministru po čarape!

DEVIĆI - Najviše aplauza danas je u ivanjičkom kraju pobrala plavookosa gospođa koja je predsednika Srbije Aleksandra Vučića darovala vunenim džemperom sa grbom Srbije na kojem piše i A.

Vučić! - Ovo niko nema da se ovako greje na zimu a još piše i A. Vučić - rekao je radosno predsednik dok je prislonivši ga uz sebe odmerio i veličinu ispletenog džempera dodavši da će ga rado nositi. Ona je predsedniku predala poklon i za sve ministre u vladi - svakom po vunene čarape! Inače, on je danas posetio ivanjički kraj gde je obišao rekonstruisani lokalni put Pridvorica - Devići. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić