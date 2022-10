Vučić posetio manastir Sopoćani: Država pomogla obnovu svetinje, kao i rekonstrukciju puta (foto)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić jutros je posetio manastir Sopoćane.

Država je pomogla manastir za rekonstrukciju i održavanje, kao i rekonstruisala put do manastira u dužini od 6,5 kilometara, od Pazarišta do Sopoćana, Pazarište-Sopoćani-Crnoča. Predsednik Vučić danas je u poseti Raškom i Moravičkom okrugu. Vučić prvo prisustvuje ceremoniji otvaranja rekonstruisanog puta Novi Pazar – Tutin, a potom obilazi rekonstruisani lokalni put Pridvorica–Devići. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić