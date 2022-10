HDZ ponovio drugi najniži rejting od dolaska Plenkovića

ZAGREB - Hrvatska demokratska zajednica u najnovijoj oktobarskoj anketi ponovila je drugi najniži rejting od dolaska Andreja Plenkovića na čelo stranke, javlja Tanjug.

To su pokazali rezultati ankete koju je sproveo hrvatski RTL u saradnji s Promocijom plus, koje je objavio KRO Demoskop. Anketa je sprovedena od 3. do 6. oktobra na uzorku od 1300 ispitanika. Građanima je pljačka u Ini najvažnija tema u zemlji, a to i dalje utiče na rejting vladajuće stranke i premijera. Iako je HDZ i dalje prvi izbor za gotovo četvrtinu ispitanika, ovo je drugi najniži rejting od dolaska Andreja Plenkovića na čelo stranke sa 24.4 posto podrške