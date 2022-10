Ukrajinski šef diplomatije: Nastavljamo ofanzivu uprkos raketnim udarima Rusije

Ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitri Kuleba izjavio je da će njegova zemlja nastaviti da oslobađa teritorije pod kontrolom ruskih snaga uprkos raketnim udarima koje je danas izvela Rusija.

Kuleba je za Si-En-En (CNN) rekao da će se sa oslobađanjem nastaviti „šta god da on (Putin) uradi“. „Ovo je rat za opstanak Ukrajine. Ovo je rat za postojanje međunarodnog prava i poretka zasnovanog poretka. Može on da eskalira (rat), može on da radi šta mu se hoće. Ali mi ćemo nastaviti borbu i pobedićemo“, dodao je. Prema njegovim rečima, „ogromna većina“ meta današnjeg ruskog napada na teritoriji Ukrajine bila su energetska postrojenja. „Nije mi poznato da je