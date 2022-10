Milan Rodić optimista: Idemo po novu pobedu protiv Ferencvaroša

Fudbaleri Crvene zvezde su minulog četvrtka u 3. kolu Lige Evrope savladali na "Marakani" mađarskog prvaka Ferencvaroš rezultatom 4:1, a u četvrtak 13. oktobra u 21.00 gostovaće istom rivalu na Grupama areni u Budimpešti.

Levi bek crveno-belih Milan Rodić najavio je da će njegov tim i u Budimpešti jurišati na tri boda. "Dočekujemo utakmicu u dobrom raspoloženju. Odigrali smo izuzetno kvalitetan meč protiv mađarske ekipe prošle nedelje, bili konkretnija ekipa, znali šta želimo i još jednom dokazali da smo najjači kada je najteže. Pokazali smo zajedništvo, timski duh i upravo to nas je dovelo do značajne pobede. Ekipe u grupi nas do te utakmice nisu upoznale, naše mogućnosti i snagu,