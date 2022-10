Podržimo stav Srbije da glasa protiv Rusije u UN: Bivši ambsador i član Ponoševe organizacije SRCE za Danas

Nasilna, uz to brutalna aneksija delova susedne države je do to mere grubo ogršenje o međunarodno pravo da bi svako drugo glasanje osim osude bilo politički skandal sa predvidivo teškim posledicama – komentariše za Danas Milovan Božinović, bivši ambasador Srbije u Berlinu i Beču i član spoljnopolitičkog saveta SRCE, Zdravka Ponoša, vest da je Srbija glasala protiv inicijative Rusije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Generalna skupština Ujedinjenih nacija