"Ozbiljan rizik za snabdevanja kontinenta energentima": Mađarska protiv bilo kakve odluke EU o ograničenju cene gas

Odluke Brisela do sada nisu donele ništa osim "štete" energetskoj bezbednosti Evrope, dok su mere mađarske vlade obezbedile nastavak snabdevanja zemlje, izjavio je danas u Pragu Peter Sijarto, ministar spoljnih poslova Mađarske.

Sijarto je, nakon sastanka ministara energetike EU u Češkoj, izrazio zadovoljstvo što "nisu donete nikakve konkretne odluke" o uvođenju ograničenja cena gasa, izveštava agencija MTI, pozivajući se na saopštenje Ministarstva spoljnih poslova. - Mađarska neće podržati nijedan predlog za uvođenje takvih mera, jer bi to predstavljalo ozbiljan rizik za snabdevanje kontinenta energentima i dovelo do vrtoglavog rasta cena energije - rekao je on. Sijarto je naveo da