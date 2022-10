Momirović o nesreći u Ovčar Banji: Istraga će biti sprovedena, stanje mosta bilo poznato nadležnim organima

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović izjavio je danas, povodom tragične nesreće sa padom visećeg pešačkog mosta u Ovčar Banji, da je nadležni inspektor doneo rešenje kojim se zabranjuje korišćenje tog mosta i daje nalog kako da se rehabilituje, i poručio da će biti sprovedena istraga.

Momirović je izrazio saučešće porodicama stradalih u Ovčar Banji i upitao kako se od rešenja kojim se zabranjuje upotreba mosta došlo do toga da 50 ljudi bude na mostu. On je dodao da to treba da se utvrdi istragom. "Istraga će biti sprovedena, oko toga nema dileme", poručio je Momirović. "Znamo da stanje mosta nije bilo nepoznato za nadležne državne organe", rekao je Momirović i dodao da je ovo ozbiljan događaj. On je kazao da u Srbiji ima više od 3.000 mostova u