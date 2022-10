Otkačio se viseći most u Ovčar Banji – dve žene poginule, 10 povređenih

Dve žene su poginule, a 10 osoba je povređeno kada se otkačio viseći most koji su prelazili u Ovčar Banji. Reč je o turistima iz Zvornika koji su u Ovčar Banji napravili pauzu i kada su prelazili pešački viseći most on se, najverovatnije usled preopterećenja, otkačio. Spasilačke ekipe pretražuju reku.

Turisti iz Zvornika krenuli na hodočašće u manastir Đunis Kako je za RINU rekao jedan od očevidaca, putnici su krenuli iz Zvornika na hodočašće u manastir Đunis koji se nalazi u eparhiji Niškoj. "Želeli su da naprave pauzu u maloj srpskoj Svetoj Gori i obiđu manastir Nikolje. Ovo je prava tragedija. Nikad se ovako nešto nije desilo u Ovčar Banji", kaže za RINU jedan od očevidaca. Telo još jedne žene izvučeno iz reke Reporter RTS-a iz Ovčar Banje javlja da još jedna