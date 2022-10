Tuga u Ovčar Banji: Na mestu gde je bio most koji se srušio sada je pustoš

Nebezbedan pešački most u Ovčar Banji čija su odlika bile stare daske koje škripe prilikom svakog koraka i iskidana žica za koju bi pešaci trebalo da se drže, otišao je u zaborav nakon što se juče srušio i sa sobom odneo dva života.

Na tom mestu se sada samo nazire da je tu postojao most preko kojeg su stotine ljudi, sa strahom ali i dozom adrenalina, svakodnevno prelazili u želji da obiđu "malu srpsku Svetu Goru". Konstrukcija mosta koju je, navodno, držala samo sajla, pala je u vodu kada se na most popelo više od 20 ljudi. Ovaj most nije bilo bezbedno preći ako bi na njemu bilo previše opterećenja, pa su zbog toga čak i postojala pravila, koja ipak nigde nisu bila istanknuta. Sada, nakon