Šapić: Doneli smo odluku o odlaganju početka grejne sezone u Beogradu

Jutros smo na Gradskom veću doneli odluku da u skladu sa vremenskim prilikama i opštom situacijom u svetu i našoj zemlji sa energentima da odložimo početak grejne sezone koja bi trebala da počne u subotu, rekao je gradonačelnik Aleksandar Šapić.

On je naveo da je Štab za vanredne situacije ovlašćen da svakog dana prati vremenske prilike i skladu sa tim izveštava elektrane kada bi mogla sezona da krene. Euronews Srbija "Iz Hidrometeorološkog zavoda imamo procene da će sigurno sledećih sedam dana će temperature biti iznad prosečnih. To čak ne dozvoljava da se sistem grejanja upali, jer on blokira sam kada je 16, 17 stepeni", naveo je on. Naglasio je da je zbog domaćinskog poslovanja važnije kada je hladno da