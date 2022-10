Kojčić i Ilić: Ušteda na grejanju bitna, struju u oktobru nismo uvozili

BEOGRAD - Sada je spoljna prosečna temperatura 20 stepeni i bolje je da se u ovom periodu ne kreće sa grejanjem i tako uštedi, poručuje pomoćnik ministarke rudarstva i energetike Raša Kojčić i ističe da je najbitnije da svih energenta ima dovoljno i da su sve toplane uradile remont.

"Sve je spremno. Potrebno je par sati da krenu sa grejanjem", rekao je Kojčić za Tanjug. Navodi da su obezbeđene dovoljne količine, gasa, mazuta, i da su sve toplane tehnički 100 posto spremne. "Banatski dvor je napunjen do vrha. Dodatna sigurnost je obezbeđena sa rezervama u Mađarskoj. Uz gas koji pristiže gasovodom", rekao je on. Naftovod do Mađarske realan, nova ruta i mogućnost tranzita Kojčić je ocenio da je izgradnja naftovoda od Novog Sada do Segedina realan