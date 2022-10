Penzioneri pošli na izlet u manastir pa sleteli u ambis: Priveden vozač čiji se minibus survao kod brane Rovni, 3 se bori za život

Svedoci i vozač tvrde da je ručna kočnica, za koju se pretpostavlja da je uzrok nesreće, bila podignuta

VALJEVO - Vozač Živorad M. (63) iz Osečine, čiji se minibus danas survao niz liticu kod brane Rovni nadomak Valjeva, priveden je i određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Kurir saznaje da nije bio pod dejstvom alkohola. U današnjoj teškoj nesreći poginula je jedna putnica, troje su kritično i bore se za život. Povređeno je i preostalih 13 putnika ali su u stabilnom stanju, svi su prebačeni u valjevsku bolnicu.