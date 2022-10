Zlatne odbojkašice stigle u Beograd

Odbojkašice Srbije, koje su odbranile titulu svetskih šampionki pobedom nad Brazilom, doputovale su danas nešto posle podne na beogradski aerodrom „Nikola Tesla”.

Prema planu, odbojkašice će se uputiti u Hotel M, gde će im doček organizovati Odbojkaški savez Srbije, javlja Tanjug. Doček za navijače biće održan večeras, a zlatne odbojkašice Srbije trebalo bi da izađu na balkon Gradske skupštine u 20 časova. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije odbranila je u holandskom Apeldornu titulu prvaka sveta osvojenu pre četiri godine u Japanu, trijumfom nad Brazilom sa 3:0 u setovima.