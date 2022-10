Vedro do srede, sa Mediterana stiže topliji vazduh

Košava će oslabiti sredinom dana. Sve do srede visok vazdušni pritisak obezbediće vedro nebo, a sa Mediterana će stizati topliji vazduh.

Jutro ponegde maglovito i hladno, temperatura od 2 do 11 stepeni. Najviša dnevna od 20 do 24 stepena. U Beogradu sunčano uz umeren jugoistočni vetar. Temperautra do 23 stepena. U ponedeljak ujutro hladno, van košavskog područja ponegde kratkotrajna magla, a izolovano i slab prizemni mraz. U toku dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, u košavskom području umeren, a na jugu Banata kratkotrajno jak, jugoistočni. Najniža temperatura van košavskog područja od 0 do