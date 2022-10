Sunčan i topao dan pred nama: RHMZ najavio mraz, evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo vreme za ovo doba godine, sa temperaturom do 24 stepena i umerenim vetrom u košavskom području, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro će biti prohladno, sa kratkotrajnom maglom ponegde, a moguć je i slab prizemni mraz. Najniža temperatura od 1 na jugu i jugoistoku Srbije do 12 stepeni Celzijusa na jugu Banata, a najviša od 20 do 24. U Beogradu sunčano uz umeren jugoistočni vetar i najnižu temperaturu od 8 do 11 stepeni, a najvišu oko 23 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike mogu doprineti smanjenju tegoba kod većine hroničnih bolesnika, a oprez se savetuje osobama sa srčanim