Aleksić: Cilj i sledeće Vlade da prevari građane da bi SNS opstao na vlasti

Beta pre 57 minuta

Šef poslaničke grupe Narodne stranke Miroslav Aleksić ocenio je danas da će i sledeća Vlada Srbije nastaviti politiku čiji je cilj "da prevari građane da bi SNS opstao na vlasti", a da građani "režimu služe samo da bi se obogatio novcem iz njihovog džepa i da im se naruga".

Aleksić je na sednici Skupštine Srbije, na kojoj se raspravlja o Predlogu izmena zakona o ministarstvima po kome bi nova vlada trebalo da ima 25 ministarstava, rekao da u Evropi ne postoji država sa vladom koja ima više od 20 ministarstava.

"Važno vam je da ćete imati Ministarstvo za javna ulaganja kako bi se novac kontrolisao iz jednog centra koji će odlučivati ko će dobiti posao i koje će poslove dobijati 'Milenijum tim', Zvonko Veselinović i kompanije čiji su vlasnici postali milijarderi za vreme vlasti SNS", rekao je Aleksić.

Optužio je vlast da "preko leđa građana" pokušava da "uhlebi partijske kadrove".

"Danas u odeljenju prvog razreda škole koju pohađa moj sin ima 23 đaka, a u mnogim selima u Srbiji u prva četiri razreda ima ukupno manje od 20 đaka, dok vi predlažete vladu od 25 ministarstava da biste uhlebili svoje kadrove. Pozivam vas da se urazumite i da shvatite šta znači odgovornost i institucije koje će vas štititi kada izgubite vlast", kazao je Aleksić.

Dodao je da Srbija "nema vladu već devet meseci", a da građani neće imati nikakve koristi ni od nove vlade, jer kako je rekao, o svemu odlučuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Predlog zakona o ministarstvima nema preterane logike, jer nema Ministarstva za Kosovo i Metohiju, a svakog dana govorite o problemima u pokrajini. Nema ni Ministarstva za dijasporu iako gotovo polovina Srba živi van matice", naveo je poslanik Narodne stranke.

Aleksić je naveo da je vlast SNS zadužila Srbiju za 17 milijardi evra, a da stalno traži krivce u onima koji su vladali pre više od 10 godina.

"Prodali ste Arapima PKB za 105 miliona evra i to preduzeće je imalo 117.000 hektara zemlje. Prodali ste Galeniku za 16 miliona evra, RTB Bor za 350 miliona, Komercijalnu banku za 387 miliona evra, beogradski aerodrom ste dali u koncesiju za 500 miliona evra. Ukupno 1,36 milijardi evra ste potrošili i sada morate da idete kod princa u Emirate da tražite nove milijarde", rekao je Aleksić.

Ocenio je da će Ministarstvo privrede nastaviti da daje subvencije strancima "i to stotine hiljada evra po radnom mestu", dok će radnici u Srbiji "motati kablove za platu od 35.000 dinara mesečno".

"Država je 'Milenijum timu' dala 10 miliona evra bespovratno kada je kupio Vranjsku Banju za dva miliona evra. Ćutite o tome jer je 'Milenijum tim' vaša firma i jer vaši šefovi Siniša Mali i Ana Brnabić tu komanduju zato što oni grade Beograd na vodi, zato što danas u Novom Sadu na Šodrošu počinju da grade most", rekao je Aleksić.

Dodao je da je od 665 miliona evra, koliko je ukupno dato za podsticaj privredi, 611 miliona evra je dato stranim kompanijama, a 44 miliona domaćim.

"Govorite da je danas mnogo bolje, ali ulje je pre nego što ste došli na vlast koštalo 95 dinara a danas je 190, šećer je bio 65 dinara a danas je 110, mleko 72 dinara, danas je 140, svinjski but je bio 369 dinara, a danas je 749, evro-dizel je koštao 103 dinara za litar, dok danas košta 220 dinara", rekao je Aleksić.

Ocenio je da je vlast SNS "potpuno upropastila" EPS i da Srbija zato svakog dana za uvoz struje izdvaja između tri i šest miliona evra.

"Istovremeno, ministarka energetike Zorana Mihajlović priprema privatizaciju EPS jer je potrebno još negde uzeti neku paru. Ruda iz Bora ide u Kinu i tamo se topi i Kinezi nam prodaju srpsko zlato, to je vaša politika. Srbiju pretvarate u rudarsko okno i pripremili ste 40 lokacija za nove rudnike, pa danas građani moraju da spasavaju svoje šume i reke od belosvetskih moćnika", rekao je Aleksić.

Aleksić: Da li je funkcioner SNS-a Glišić ispitan o kontaktima sa članom SNS-a Veljkom Belivukom?

Šef poslaničke grupe Narodne stranke u Skupštini Srbije Miroslav Aleksić zapitao je danas javno tužilaštvo i policiju da li su pozvali predsednika Izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darka Glišića na saslušanje "o susretima sa članom SNS-a i optuženim za sedam ubistava Veljkom Belivukom", u kafeu "Majdan" u Ubu.

"Očekujem da predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovori nešto i o Belivukovim navodima o sastancima sa Aleksandrom Vidojevićem, zvanim Aca Rošavi, koji se pominje kao veza između Belivukovog klana i vlasti. Vučić je branio Vidojevića i tvrdio da je divan momak koji nikada nije osuđen niti gonjen za bilo šta", rekao je Aleksić na sednici Skupštine Srbije.

Aleksić je naveo da je "član SNS-a Belivuk" pred sudom izjavio da je rušio u Savamali, da je radio po zadatku SNS-a u novobeogradskim blokovima i da je učestvovao u sprečavanju protesta opozicije, kao i da je sprečavao skandiranje protiv vlasti na tribinama Partizanovog stadiona.

"Zanimljivo je da je jedina odbrana vlasti od Belivukovih navoda to da 'on ima pravo da laže u svojoj odbrani' pred sudom. Možda on i laže, ali ono što je mnogo važnije jeste šta rade tužilaštvo i institucije povodom navoda Veljka Belivuka, koji nisu od juče, nego se pominju godinama unazad od rušenja u Savamali", rekao je Aleksić.

Kako je saopšteno iz Narodne stranke, Aleksić je u Skupštini Srbije upitao i da li je ispitan šef smene "Avale", dežurne službe u beogradskoj policiji, o noći u kojoj su srušeni objekti u Savamali i da li je taj šef obavestio načelnika beogradske policije Veselina Milića.

"Koja je uloga žandarma Nenada Vučkovića koji je zajedno sa Belivukom bio na tribinama, navijao, skandirao i komunicirao s njim, što je pokazano na suđenju Dijani Hrkalović? Ko su drugi šefovi koje pominju u toj prepisci, da li su to Aleksandar Vučić ili Andrej Vučić, da li je to Nebojša Stefanović", rekao je Aleksić.

Aleksić je upitao da li je saslušan šef Pete uprave BIA Goran Colić, koji je na predlog generalnog sekretara Vlade Srbije Novaka Nedića, a i navijača koje je predvodila Belivukova grupa "Principi", izabran u upravu Partizana kao predstavnik navijača.

"Da li su ispitani navodi da su Novak Nedić, Nenad Vučković i pokojni Aleksandar Stanković, zvani Sale Mutavi. kja i Veljko Belivuk vežbali pucanje u kasarni u Pančevu? Da li su ispitani navodi iz policijske službene beleške u kojoj se kaže da Nedić traži od vlasnika demoliranog kluba 'Komitet' da ne prepozna pripadnike Belivukovog klana da bi se slučaj zataškao", naveo je Aleksić.

Aleksić je upitao i da li je utvrđeno ko je zbog toga proganjao pokojnog inspektora Dejana Jovića, koji je vodio istragu o tom slučaju, a vodio je i istragu o "ubistvu na šinama" za koje su bili optuženi Veljko Belivuk i Marko Miljković i uhapsio obojicu, ali su Belivuk i Miljković potom pušteni na slobodu i oslobođeni u sudskom procesu.

(Beta, 10.18.2022)