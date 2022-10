Ministarstvo odbrane Belorusije: Iz Rusije stiže oko 170 tenkova i do 200 borbenih vozila

U Belorusiju će iz Rusije stići oko 170 tenkova, do 200 borbenih vozila i do 100 topova i minobacača, koji će se koristiti kao deo regionalne grupe, izjavio je danas u Minsku načelnik odeljenja Ministarstva odbrane Belorusije za međunarodnu vojnu saradnju Valerij Revenko.

Ukupna snaga vojnog kontingenta iz Rusije biće do 9.000 vojnika, oko 170 tenkova, do 200 borbenih oklopnih vozila i do 100 topova i minobacača kalibra većeg od 100 milimetara, naveo je Revenko na svom Tviter nalogu, preneo je Tass. On je istakao da će biti održana združena vojna vežbu regionalnih snaga Belorusije i Rusije i da će jedinice biti raspoređene na četiri poligona Oružanih snaga Belorusije u istočnim i centralnim delovima zemlje, nakon čega će početi