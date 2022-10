Vest o hapšenju jednog od direktora zaječarskog Vodovoda nije iznenadila Zaječarce

Vest da je policija uhapsila Nikolu Šarčevića (38), odgovorno lice u JKP Vodovod Zaječar, zbog sumnje da je jednoj firmi isporučivao i naplaćivao pijaću vodu kao tehničku i tako prisvojio oko 35,5 miliona dinara, iznenadila je građane u Zaječaru, ali ne i opozicione političare.

Uglješu Đuričkovića, odbornika “Zaokreta”, ne iznenađuje hapšenje tehničkog direktora JKP “Vodovod”, s obzirom na to da već godinama, kako on ističe, pokušava da ih uveri u to da je moguće kroz istu cev isporučiti istovremeno pijaću i tehničku vodu. “On bez pardona, po sopstvenom priznanju, naplaćuje privatnoj firmi pijaću vodu po povlašćenoj ceni, nezakonito utvrđenoj i da se sve vreme oglušuje o naše napore da mu objasnimo da ne samo da je to nemoguće, nego je i