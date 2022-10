„Imamo događaj za koji svi znaju da se desio i gde počinioci nisu otkriveni“: Da li će tužilaštvo reagovati na Belivukovo priznanje o Savamali?

Iako je javnost prethodnih godina mogla da čuje više informacija o tome ko je, po čijem nalogu i uz čiju pomoć rušio objekte u Hercegovačkoj ulici, krivični epilog i dalje nije na vidiku.

Sada, javnost je mogla da čuje i otvoreno priznanje. Veljko Belivuk kojem se trenutno sudi zbog optužbe da je vodio kriminalnu grupu koja je počinila sedam ubistava i niz drugih krivičnih dela je pred sudom rekao da je on organizovao rušenje u Savamali. Iznoseći odbranu, Belivuk je naveo da je on, zajedno sa Zvonkom Veselinovićem, biznismenom sa Kosova, organizovao ljude koji su rušili objekte u Hercegovačkoj. U tom kontekstu on je spomenuo i Veselina Milića,