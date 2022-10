Uhapšen vozač osumnjičen za udes u kojem su stradali mladić i devojka

Policija je u Inđiji privela 83-godišnjeg vozača S.B. zbog sumnje da je danas oko 17.20 na putu Inđija – Novi Sad u blizini Beške, izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je stradalo dvoje ljudi.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Sremska Mitrovica, on je osumnjičen da je automobilom udario u motocikl kojem nije ustupio prvenstvo prolaza, a stradali su 18-godišnji moticiklista i 17-godišnja devojka koja je bila na motociklu. Osumnjičenom će biti određeno zadržavanje do 48 sati, i u tom roku on će uz krivičnu prijavu biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi.