Milanović: Jedini način da se zaustavi rat u Ukrajini da Rusija pobedi ili da dođe do promene vlasti u Moskvi

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović rekao je danas, obraćajući se studentima u Splitu, da je jedini način da se zaustavi rat u Ukrajini da Rusija pobedi ili da dođe do promene vlasti u Moskvi.

Rusija rat ne sme da izgubi, ima ogromnu energiju i resurse da dobije rat protiv skoro svakoga i tu su kao nuklearna sila. Jedini način koji ja vidim da bi mogao dovesti do prestanka ove agresije na Ukrajinu je da se promeni vlast u Rusiji, rekao je Milanović, prenosi Index. On je, međutim, dodao da kroz istoriju imamo nekih iskustava kako izgleda kad se u Moskvi promeni vlast – od uslova globalne krize do toga da se pola sveta oporavlja od toga narednih 50 godina.