Jokić ne može sam, očajan start Nagetsa

Nikola Jokić pružio je solidnu partiju u prvom meču nove NBA sezone, ali njegovi Denver Nagetsi poraženi su neočekivano lako na gostovanju protiv Juta Džeza 123:102.

Srpski as je utakmicu završio sa 27 poena uz sjajan šut iz igre (12 od 17) i bio je najefikasniji akter duela u Juti. Upisao je i četiri skoka i šest asistencija, ali osim Gordona koji je stigao do dabl dabl učinka (22 poena i 10 skokova) nije imao više raspoloženih saigrača. Ključni problem Denvera bila je očajna odbrana u prvom poluvremenu. Primili su čak 75 poena i na pauzu su otišli sa 22 poena minusa (75:53). U nastavku je to izgledalo nešto bolje. Poenima