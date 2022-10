Ceca Bojković poručila policiji na Šodrošu: Bolje stanite na stranu građana

Naša poznata glumica Svetlana Ceca Bojković obratila se danas telefonom pripadnicima policije koji se nalaze na Šodrošu, gde čuvaju radnike i mašine oko prostora na kojem će biti gradilište budućeg mosta preko Dunava. „Dragi ljudi, ja znam da ste vi plaćeni i da je to vaš posao, da za to primate novac, sve to razumem.

Ali mislim… Nemojte da se sukobljavate… Nemojte da se sukobljavate sa svojim građanima, situacija je zaista grozna i pokušajte da razumete. Možda mnogi od vas i razumeju. Odrecite se od ovih stvari, da se sukobljavate, tučete, mislim, nemojte. Bolje stanite na njihovu stranu (građana), jer to je prirodno. Nemojte da dozvolite da se naša zemlja tek tako prodaje i unakažava“, rekla je Bojković na spikerfon ispred kordona policije. Na Šodrošu su danas, treći dan,