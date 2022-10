Vučić o ostavci: "Mogao bih taktički da se povučem, kupio bih 6 do 9 meseci za državu"

Ima mnogo tačaka rizika, ali je naše da se izborimo za mir, ne treba da paničimo da će neko da ga sruši, ali moramo da budemo spremni, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Gostujući na TV Prva, on je rekao da je sitacija oko Kosova i Metohije veoma koplikovana, i u političkom i u bezbednosnom smislu. - Pritisci na Srbiju će da rastu, i to će tako biti jer svi žele kraj te sage o Kosovu. Neće da se muče u odgovorima koje moraju da daju Rusima i svima drugima koji se pozivaju na to. Svi se sve češće pozivaju na kosovski presedan i stalo je zapadnim silama da reše to što pre - rekao je Vučić. Kako je rekao, neće birati načina ni