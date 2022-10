Darko Lilić (39), sin nekadašnjeg predsednika Jugoslavije, Zorana Lilića, pretučen je na Novom Beogradu. On je u Urgentni centar primljen sa povredom glave. Sam je došao kako prenosi „Telegraf“. On je podsetimo, do sada bio privođen zbog vožnje u pijanom stanju, kao i za iznudu. Istraga je u toku.