Nastavlja se miholjsko leto - ujutru zimska jakna, tokom dana majica

Veoma hladno jutro, mestimično sa slabim mrazom i maglom, zameniće sunce i toplo vreme.

Pre podne biće pretežno sunčano, a posle podne i uveče malo do umereno oblačno. Povremeno će duvati košava. Vetar će biti slab i umeren, u košavskom području povremeno i jak, jugoistočni. Najniža temperatura iznosiće od -2 do 6 stepeni, a najviša od 16 stepeni do 23 stepena. Miholjsko leto sa još višim temperaturama očekuje nas i u narednim danima, a samo je u subotu večernjim satima i noću moguća kiša.