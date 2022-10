Krivokapić: Abazović me smenio nakon što me Rusija proglasila personom non grata

Bivši ministar spoljnih poslova Crne Gore Ranko Krivokapić izjavio je da je smenjen sa te funkcije nedelju dana nakon što ga je Rusija proglasila za personu non grata. „Premijer kojem je izglasano nepoverenje, proglasio me neustavno za personu non grata u paloj Vladi. Dragi prijatelji, hvala na plodotvornoj saradnji – nastavljamo naše savezništvo! Slava Ukrajini“, napisao je Krivokapić na Tviteru. Skupština Crne Gore sinoć je smenila Krivokapića i ministra odbrane