Nova Vlada bez Zorane Mihajlović, Jadranke Joksimović, Stefanovića, Vulina, Lončara i Nedimovića

Predsednik Srbije i Srpske napredne stranke, na javnom delu sednice glavnog odbora ove stranke, najavio je da u novoj Vladi neće biti dosadašnji ministi Nebojša Stefanović, Branislav Nedimović, Jadranka Joksimović, Aleksandar Vulin i Zlatibor Lončar. Kako je naveo, Marko Đurić trebalo je da se vrati i obavlja važne funkcije, ali ga je zamolio da ostane u SAD. Vulin, kako je navedeno, može preuzeti mesto direktora BIA. Vučić je saopštio predlog članova nove Vlade.

Vučić je zatim pomenuo i Zlatibora Lončara, Branislava Nedimovića i Nebojšu Stefanovića u kontekstu toga da ni oni nisu pravili problem. Dodao je i da na ministarskom mestu neće ostati ni Jadranka Joksimović. Vučić je istakao da je na sednici Predsedništva ranije napravljen predlog kako će izgledati buduća Vlada. Dodao je da je napravljena Vlada koja će da prezimi ovi zimu, mozda i sledecu zimu i to je to. Onda će, kako doći do temeljnijih promena. Vučić,