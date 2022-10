Džonson se povlači iz trke: Neočekivan potez bivšeg premijera Velike Britanije, najveći favorit Riši Sunak

Riši Sunak najverovatnije će postati novi premijer Velike Britanije nakon što je Boris Džonson večeras senzacionalno ispao iz trke za lidere Konzervativne stranke, a rivalka Peni Mordant takođe nije dobila podršku 100 poslanika.

Džonson je u izjavi za medije potvrdio da odustaje od trke jer to "jednostavno nije ispravna stvar i ne može efikasno da vlada ako nemate jedinstvenu stranku u parlamentu", prenosi "Dejli mejl". - Iako sam se obratio i Rišiju (Sunak) i Peni (Mordant), jer sam se nadao da ćemo moći da se udružimo zarad nacionalnog interesa, ali nažalost, nismo uspeli da smislimo način da to uradimo. Zbog toga mislim da je najbolja stvar to što neću dozvoliti da se moja nominacija