Nesuglasice unutar SNS-a ni demantovane, ni potvrđene

Da je na sednici Predsedništva SNS došlo i do otvorenog sukoba i odbijanja ministarskih mesta niko nije potvdio, ali ni demantovao. Za više od deset godina koliko je SNS okosnica Vlade, ministri su rotirani po ministarstvima i do sada su neki ostajali bez ministarskih mesta ali prvi put je odlazeća potpredsednica Vlade, ministarka i članica Predsedništva održala konfenciju za medije na kojoj je govorila i o razlozima odlaska iz Vlade.

Juče joj se predsednik slučajno ili namerno nije zahvalio kao ostalim odlazećim minitrima, ona njemu danas jeste, ali je dodala da je mogući razlog smene to što je iznosila svoje mišljenje. „Dakle, nisam žalila da popu kažem da je pop, da bobu kažem da je bob i možda me je to koštalo“, rekla je, između ostalog, odlazeća ministarka. Dodala je da novoj ministarki želi sve najbolje. „Takođe mislim da joj neće biti lako. Meni nije bilo lako, ja nisam pristajala da