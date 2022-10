VIDEO Jokić nije ličio na sebe: Stao pred rekordom za večnost, ovo mu se desilo tek drugi put u tri godine

Nije delovalo da će se meč završiti ovako, ali Nikola Jokić na kraju nije ličio na sebe.

Portland je srušio Denvera sa 135:110, iako su Nagetsi u drugoj četvrtini imali i plus 13 (53:40). Jokić je mogao da postane prvi centar u istoriji NBA lige koji je stigao do 79 tripl-dabl učinaka, ali je imao učinak na kakav nikog nije navikao. Srpski centar je proveo na parketu samo 27 minuta (obično tokom sezone igra više od 34 minuta), postigao je tek devet poena, uz devet skokova i devet asistencija. Dakle, u svakoj koloni mu je baš malo nedostajalo da dođe do