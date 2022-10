Kosovska policija šalje SMS poruke Srbima za preregistraciju automobila, Kurti: neće biti dodatnog roka

KOSOVSKA MITROVICA - Kosovska policija šalje SMS poruke Srbima za preregistraciju automobila. Građanima srpske nacionalnosti na Kosovu i Metohiji od jutros stižu poruke u kojima ih iz kosovske policije pozivaju na preregistraciju vozila sa srpskih na RKS tablice, prenosi Kosovo onlajn.

Taj portal navodi da mu je više čitalaca poslalo identične snimke poruka, u kojima se pozivaju da do 31.10.2022. izvrše preregistraciju vozila. "Registrujte svoje vozila na RKS, uz finansijske i proceduralne pogodnosti do 31.10.2022. Bilo gde nezavisno od vašeg boravišta", navedeno je u poruci potpisanoj od strane ministarstva unutrašnjih poslova privremenih prištinskih institucija. Prema podacima kosovske policije, do sada je preregistrovano 15 od oko 9.000 vozila