Srbija dobila novu Vladu: Poslanici većinom glasova podržali kabinet i program Ane Brnabić

Nakon dvodnevne rasprave poslanici u Skupštini Srbiji javnim glasanjem dali su podršku Vladi Ane Brnabić i njenom programu. "Za" je glasalo 157, dok se "protiv" izjasnilo 68 poslanika od 225 prisutnih.

Do glasanja je došlo nakon dvodnevne rasprave o novom kabinetu. Brnabić je u završnoj reči pred glasanje navela da se zalaže za vladu koja će raditi u interesu Srbije i u kojoj neće biti disonantnih tonova već će svi raditi u nacionalnom interesu i interesu svih građana Srbije. "Ovo mora biti vlada kontinuiteta", navela je. Videli smo kontinuitet u svi vladama od 2000. do 2012. i u svim vladama od 2013. do 2022, rekla je Brnabić i dodala da "moramo da zadržimo