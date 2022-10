Putin: „Zapad igra opasnu, prljavu i smrtonosnu igru i ne može da nam nameće svoja pravila“

Zapad radi na nekoliko eskalacija u svetu i uvek to pokušavaju, kao što pokušavaju da eskaliraju situaciju u Ukrajini, Tajvanu… , izjavio je danas predsednik Rusije Vladimir Putin.

Putin je to rekao na plenarnoj sednici Međunarodnog debatnog kluba Valdaj. Tema sesije je „Post-hegemonistički svet: pravda i bezbednost za sve“. To su greške koje prave zapadni lideri, a to se vidi na krizi u snadbevanju gasom, dodao je Putin. “To je opasna, prljava i ubistvena igra koju igra Zapad. Oni smatraju da drugi nemaju prava na svoja jedinstvena prava”. 🔴 #LIVE: President of Russia Vladimir Putin’s remarks and answers to questions at the Plenary Session