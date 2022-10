Odložen meč između Slovackog i Kelna (VIDEO)

Početak meča između Slovackog i Kelna, ekipa koje igraju u istoj grupi Lige konferencija u kojoj se nalazi i Partizan, odložen je zbog guste magle.

Sudija Kraušvili iz Gruzije dva puta je izlazio na teren da proveri da li postoje uslovi da meč počne. Slovacko vs Koln in the Europa Conference League is still delayed due to fog. pic.twitter.com/S0kk1AvnFj — Sam Street (@samstreetwrites) October 27, 2022 Najpre je početak pomerio sa 18.45 na 19.15, a potom i na 20.00, kada je duel konačno počeo. Ipak, nekoliko minuta kasnije sudija je prekinuo utakmicu i ona bi trebalo da bude odigrana sutra.