AMSS: Oprez zbog jutarnje i večernje magle

BEOGRAD: Vozačima se preporučuje opreznija vožnja u jutarnjim i večernjim satima zbog pojave magle ili sumaglice, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Javno preduzeće Putevi Srbije navodi da je na auto-putu E-75, zbog pojave magle vidljivost smanjena na deonicama: GP Horgoš - petlja Bačka Topola, na 100 metara, petlja Bačka Topola - Petlja Sirig, do 100 metara, petlja Sirig - petlja Beška, od 50 do 100 metara i petlja Beška - petlja Novi Banovci, od 150 do 200 metara. Takođe je od petlje Vladičin Han do petlje Vranje zbog pojave mestimične magle vidljivost smanjena do 100 metara. Na auto-putu E-70, deonica petlja