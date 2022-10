Vučić kaže da Srbija ostaje na evropskom putu, Fon der Lajen najavljuje pomoć

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da Beograd nije “ni za 0,1 posto” odgovoran za probleme u dijalogu sa Prištinom, i da Srbija poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, samo se pita zašto to isto ne važi i za Srbiju. “Kada ovde govorite o teritorijalnom integritetu, u Srbiji na to ljudi gledaju drugačije”, rekao je Vučić na konferenciji za medije sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen u Nišu. On je kazao da Srbija ostaje na evropskom putu.